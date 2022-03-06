哥迪奧拿就住玩　曼城唔會大炒曼聯

周一(7日)凌晨英超壓軸戰爆發曼市打吡，「1哥」曼城主場硬撼同市死敵曼聯。曼城畀次席利物浦愈追愈近，今仗為免失分必打醒十二分精神，而以C朗為首嘅曼聯鋒線把握力堅曳，造訪「藍月亮」亦唔敢輕舉妄動，寧捧2.5球嘅入球細。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

原本遙遙領先嘅曼城，早前聯賽主場對熱刺之役過於進取，反被對手嘅銳利反擊針針見血，最終搞到輸2比3，聯賽15仗不敗亦畫上句號，上場英超雖然險勝愛華頓1比0，但若非VAR爭議判決，令洛迪卡斯簡迪嘅手球逃過被判罰12碼，隨時又失分。

雖然上周中英足盃16強，「藍月亮」收起奇雲迪布尼及貝拿度施華下，作客小勝彼德堡2比0，不過對手實力太弱，贏波不足為據。

事實上，「藍月亮」嘅無鋒陣，順嗰陣踢到行雲流水，逆境時少咗個中鋒一錘定音，點都係爭啲。曼城依家領先次席利物浦6分，但打多1場，稍有差池會畀「紅軍」趕上，今仗一定小心為上。

C朗踢到殘威脅力大減

曼聯自從蘭歷克中途接手後，力主逼搶打法，但眾將仲未適應，據統計在蘭帥上任後，「紅魔」喺聯賽創造咗160次機會，係英超同期最多，可惜只攻入20粒，效率奇差，而且將王牌C朗用到殘，令他近8仗聯賽入得1粒咁大把，上仗聯賽圍攻弱旅屈福特，佢同般奴費南迪斯屢失良機，全場22次攻門無一命中，最終互交白卷，可見一斑。

不過，曼聯防守確實回穩，各項賽事近8仗只失6球，其中7仗開2球或以下，與前任主帥蘇斯克查領軍下常出現崩潰情況，有天淵之別，為保前4一定踢得更保守，今場宜向入球細埋手。