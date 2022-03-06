沙卡製造入波最多U21　阿仙奴勇擒大黃蜂

周日晚（6日）英超頭場上演倫敦打吡，阿仙奴憑布卡約沙卡一傳一射，作客以3比2擊敗「大黃蜂」屈福特，沙卡仔暫時係英超今季製造入波最多嘅21歲或以下球員，弗到漏油。

屈福特上仗悶和曼聯0比0，成功於奧脫福全身而退，今仗返主場即搶攻，開波僅17秒前鋒艾曼紐丹尼斯極速建功，可惜越位在先食咗鋪詐胡。阿仙奴企穩陣腳後嚟料，5分鐘馬田奧迪加特同布卡約沙卡於右路嚟個美妙組織，奧迪加特殺入禁區妙射先開紀錄。

「大黃蜂」未有氣餒，6分鐘後基高費文尼亞右路傳中，古曹靴南迪斯球不着地車身入靚波，追成1比1。去到30分鐘，布卡約沙卡同隊長拿卡錫迪撞牆，拿卡用後腳回番畀沙卡仔，佢立即狂抽破網，再度領先。

易邊後阿仙奴繼續施壓，52分鐘薛迪索拉斯、奧迪加特、拿卡錫迪連續「one touch」傳波，最終交畀加比爾馬天尼利第一時間快射靚波得手，雖然穆沙施素高完場前追番粒，但阿仙奴最終仍贏3比2。睇番沙仔今季聯賽入咗8粒及5個助攻，合共製造咗13個入波，暫時係英超今季貢獻最多入波及助攻嘅21歲或以下球員，後生可畏。