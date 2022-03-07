相隔9年再亞洲封王　鄭俊樑備戰亞運遇上新考驗　

滑浪風帆RS:X帆板自去年東京奧運後，已陸逐在各項國際大賽上告別，並會被iQFOiL取替成為國際賽事上的競爭項目；剛在阿布扎比亞錦賽以全勝姿態贏得男子RS:X組別金牌的鄭俊樑（Michael），時隔9年再奪得這面亞洲金牌更見珍貴，即使這個成績對於衝擊亞運金牌添上不少信心，但未來半年可能面對「無場練、無比賽」的不利因素，對他將是另一個新考驗。

這位香港東京奧運代表，今年最大的目標就是9月的杭州亞運，這也是RS:X最後一屆在這項4年一度的運動會中亮相，而為了在亞運爭取佳績，Michael坦言奪冠沒有特別的反應，因為只想集中自己表現，以此寓賽於操，並希望更了解自己及對手：「回想起上一次攞冠軍已經是2013年，近幾年每次都是差一兩分而獲得銀牌，而這個成績對自己已有交待，並沒有犯上無謂的錯誤，是亞運前一個很好的比賽，知自己水平及對手表現。」

不過，接下來要衝擊亞運金牌的備戰絕不容易，因為各地比賽都主要賽iQFOiL項目，這次亞錦賽或許是亞運會前RS:X的唯一賽事，「我們會兵分兩路，iQFOiL team會去歐洲，我就會留守阿布扎比兩星期，進行中細風的訓練，據資料顯示亞運會都偏向細風。」

由於RS:X未來半年都沒有大型比賽，Michael就只能靠自我訓練，不能再借助比賽寓賽於操，「累積了多年的經驗，中國與南韓將是亞運的主要對手，所以自己都想集中作針對性部署，計劃先留在這裡兩周，之後再決定，由於香港很多地方又封場，訓練上令我們很多限制，所以唯有見步行步。」

事實上，新冠疫情下所有的體育處所都已封閉，對香港運動員的訓練添上極大阻礙。