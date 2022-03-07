C朗「被受傷」缺陣　曼城大勝曼聯

曼聯王牌C朗於曼市打吡前突然受傷，曼城多謝都冇句，憑今場擔任隊長嘅奇雲迪布尼2射1傳，主場以4比1擊敗曼聯，今季兩循環雙殺紅魔鬼，並繼續於英超榜首領先。

賽前消息話C朗因傷唔出得，不過亦有報道指佢係「被受傷」，消息話曼聯領隊蘭歷克搵C朗傾過，話戰術原因想呢名葡萄牙球星先做後備，但C朗死都唔肯，結果C朗今場連後備都冇。蘭歷克最後公開交待，話C朗髖屈肌受傷。

蘭歷克嘅變陣，係搵般奴費蘭迪斯踢「假9」，中場放保羅普巴、艾蘭加同查頓辛祖做支援，不過曼聯前面唔係重點，後防先至係大問題。開波4分鐘曼聯就失波，後防左路發夢，畀貝拿度施華輕鬆傳地波，奇雲迪布尼門前完成簡單任務為曼城射成1比0。紅魔鬼喺22分鐘扳平，查頓辛祖進攻右路接應保羅普巴長傳，喺禁區頂扯過靚波去遠柱追和。

不過6分鐘後曼聯再度失守，今次又係左路，菲爾科頓施射畀迪基亞擋出，一片混亂下，個波到咗奇雲迪布尼腳下，畀佢射入今場第2球，28分鐘曼城2比1。之後都係「藍月亮」圍攻，但迪基亞有水準表現，未致多失完半場。

下半場出嚟都係曼城世界，曼聯捱到63分鐘換走艾蘭加同保羅普巴，調入連格同拉舒福特，點知換人無耐就輸多粒，馬列斯禁區邊接應奇雲迪布尼右路開出角球，第一時間直射入網，迪基亞鞭長莫及，曼城68分鐘贏到3比1。曼聯下半場毫無還手之力，一個射門都冇，補時階段馬列斯再整多一粒，最終曼城以4比1結束呢場曼市打吡。