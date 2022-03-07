C朗嬲爆飛返葡萄牙　罷踢傳聞獲家姐認證

曼聯周一(7日)凌晨喺「曼市打吡」慘敗，王牌球星C朗拿度意外未有出現喺大軍名單，雖然官方消息指C朗受傷缺陣，不過英國傳媒爆料，指C朗喺賽前知道自己被貶後備，一怒之下報稱受傷「罷踢」，更即時飛返家鄉葡萄牙連波都唔睇，而呢個罷踢傳聞，已獲C朗家姐認證！

C朗今季一直係曼聯必然正選，不過自蘭歷克上任後入球率大跌，前場逼搶踢法亦唔係C朗擅長嘅風格。英國《The Athletic》消息指，C朗得知自己喺「曼市打吡」冇正選後，報稱自年初一直有問題嘅髖屈肌再受傷，並即刻飛返葡萄牙。雖然曼聯並冇規定缺陣球員一定要喺比賽到場，但C朗喺呢場重要大戰前離開英國，亦令一眾隊友同教練驚訝。

有趣嘅係，同C朗關係密切嘅葡萄牙網紅，喺佢IG帳戶cr7.0_lendario內爆料：「C朗冇受傷亦冇病，佢100%健康。我同你一樣非常傷心同憤怒，因為蘭歷克摧毀我哋嘅星期日，佢決定以戰術原因棄用C朗，希望加強防守。」呢個帳戶有包括C朗在內嘅超過50萬追隨者，而呢段「爆料」更獲C朗家姐Katia Aveiro畀Like認證！

蘭歷克賽後被問到C朗缺陣原因，呢位德國領隊只簡單表示：「軍醫星期五同我嘅C朗有傷練唔到波，我要相信醫療部門，我都想佢今場可以候命。」不過曼聯名宿堅尼就唔信呢個講法：「大家成日都話C朗係機械人，絕少受傷，依家突然出現呢啲髖屈肌問題，我唔信囉！」