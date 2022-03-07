蘭歷克怪陣被鬧爆　最後10分鐘寫恥辱數據

曼聯領隊蘭歷克被視為「戰術大師」，不過佢嘅先進踢法似乎唔係太適合喺「紅魔鬼」實施，周一(7日)凌晨「曼市打吡」喺C朗拿度、卡雲尼等前鋒缺陣下，蘭歷克竟用般奴費南迪斯同保羅普巴作為4-2-2-2嘅前鋒，結果當然慘淡收場。

曼聯季初有C朗、卡雲尼、安東尼馬迪爾、格連活特同拉舒福特5個前鋒，但因為不同原因而「瓦解」，今場只剩拉舒福特候命，不過蘭歷克寧願以般奴費南迪斯同保羅普巴客串，仍繼續將拉舒福特放後備，曼聯名宿加利尼維利批評：「我完全唔明呢個戰術點樣進攻？蘭歷克係用過『半前鋒』踢法，但艾蘭加同查頓辛祖企得太邊，拉舒福特同桑馬達會喺後備席諗『點解唔用我哋』。」

蘭歷克賽後話曼聯頭60分鐘踢得唔錯，但係曼聯最後階段完全被曼城「打爆」，數據顯示佢哋喺最後10分鐘只有16腳傳球，包括1次失波後中圈重新開波；相反曼城中場洛迪卡斯簡迪喺同一時間內，1個人已經有17次傳球，踢到連個波都掂唔到，蘭歷克呢個戰術好難稱得上係成功。