47歲佩利粉碎卓林普好夢　與父母相擁賀生涯第2冠

47歲的佩利周日在威爾斯桌球公開賽贏得生涯漂亮一仗，以9比5力壓「準神」卓林普，奪得個人生涯二個冠軍，也成為史上奪排名賽錦標第二老的球員，賽後即場與父母相擁慶祝，場面感動。

佩利在本周過關斬將闖入決賽，冠軍戰面對前世界「一哥」賽前雖然未被睇好，但他與卓林普爭持激烈，雙方打至4比4、5比5平手，其中第9局貢獻出全場唯一的「破百」打了一Cue108，隨後佩利不再留機會予卓林普，連環「起迫」打出51、66及68度再多取3局，至第14局再打出一Cue70轟入遠枱的綠波奠定勝局，自2015年贏得球員錦標賽後再奪排名賽冠軍，並粉碎了卓林普爭奪個人第23冠的好夢。

「我實在難以相信，這是我生涯的一個里程碑，能夠面對着卓林普而笑到最後，實在是一個興奮時刻。」佩利奪冠後與親身到場觀戰的父母相擁，場面溫馨，「自我10歲開始，父母一直都很支持我，沒有他們的支持，一定沒有今日這一天，我曾經贏過比賽，但他們不在場，相信他們一定為我已感到自豪。」

佩利是47歲205天之齡成為史上第二年長的排名賽冠軍，僅次於50歲零14天的里爾頓，「本周很多人談論我，30年才贏到一個排名賽，現在這個年齡能否還可以贏冠軍，我覺得只是相信自己就可以做到。」佩利可袋走7萬英鎊的冠軍獎金，其世界排名亦會由42跳升至23位。