基奧特浴血入波　A米贏「玻」升榜首

周一(7日)凌晨意甲大戰，AC米蘭作客以1比0擊敗爭標勁敵拿玻里，並以2分優勢力壓踢少1場嘅國際米蘭，重返榜首之位。AC米蘭嘅35歲老將基奧特今仗被對手踢到小腿流血，但仍然堅持比賽，並射入全場唯一入球，鬥志一流。

AC米蘭連續3場比賽和波之後，今仗遇上拿玻里，亦備受考驗，踢到24分鐘，基奧特被對手高列巴尼踢中小腿，立即血流如注，呢位前鋒經過包紮之後繼續比賽，並於下半場4分鐘，將隊友卡拿比亞嘅遠射，加多一腳，改變方向入網，取得今季意甲第8個入球。

AC米蘭勝出今場爭標「6分波」之後，領先國際米蘭2分，以及多第3位拿玻里3分，但由於國米踢少1場，A米榜首之位並唔穩陣。

A米除咗贏波之外，仲收到好消息，養傷多時嘅前鋒伊巴謙莫域已經傷愈，今場後備上陣復出，提升爭標本錢。

另一場意甲，祖雲達斯憑艾華路莫拉達上半場21分鐘入波，主場以1比0小勝史柏斯亞，排第4位，領先第5位踢少1場嘅阿特蘭大6分。