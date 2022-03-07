【賽後解碼】迪布尼有施丹影子　平朗尼紀錄

曼城可以大勝曼聯4比1，中場奇雲迪布尼居功厥偉，呢位30歲比利時國腳射入2球及1次助攻，踢出球王級水平。佢今仗傳球成功率93%，有5次具威脅傳送，4次長傳都到位，幾乎每次策動攻勢，都可以製造威脅，皮球一到佢腳下，令人有預感就快出現入球，呢種懾人氣牆，充滿法國球王施丹昔日影子。

曼市雙雄今場同樣排出無鋒陣，「藍月亮」卻大勝4比1，奇雲迪布尼係關鍵入物，先紀錄一球，佢入攝時間非常準，至於第2球，隊友連續2次射門之後，最後都係要靠佢使出致命一腳，埋門把握勝過不少前鋒。

最難得係身型有些少發福嘅迪布尼，速度及爆發力都出色，令曼聯防線球員吃盡苦頭，當今進攻中場球員之中，奇雲迪布尼可稱為「世一」。

值得一提，奇雲迪布尼成為史上第5位喺「曼市打吡」上半場梅開二度嘅球員，對上一位已經係10年前嘅朗尼。此外，效力車路士及曼城時期在內，迪布尼100場英超主場上陣，創造88球，包括射入37球及51次助攻，實在犀利。

賽後曼城領隊哥迪奧拿似乎已經唔將曼聯放在眼內，反而大讚紅魔鬼死敵利物浦：「喺我12至13年教波生涯之中，利物浦係我所遇過嘅最難應付對手，可以同佢哋比賽、爭標係我職業生涯最大成就之一。」曼城現時領先第2位利物浦6分，但踢多對方1場。