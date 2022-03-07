張帥苦等5年再捧女單冠軍　賽後向烏克蘭對手送暖

中國網球名將張帥周日(6日)在里昂公開賽決賽上演絕境逆轉，落後一盤的情況下反勝獲全場球迷力撐的烏克蘭新星恩絲杜絲卡，時隔接近5年再奪得WTA巡迴賽女單冠軍，賽後向恩絲杜絲卡送暖，場面感人。

恩絲杜絲卡在本周比賽前帶着15歲的妹妹逃離家鄉烏克蘭，避開戰火，並曾一度在地下停車場夜宿了兩晚，能夠顺利來到法國參賽，一直獲得法國球迷的力撐。因此，被列為8號種子的中國張帥在決賽亦承着主場球迷的壓力，恩絲杜絲卡開局打得出色，先贏一盤6比3，但已經有一段長時間陷入女單錦標荒的張帥並沒有放棄，並且愈戰愈勇，更一口氣以6比3、6比4連贏兩盤反勝，自2017年後終於再嚐得女單奪冠滋味，捧走生涯第3個排名賽錦標。

張帥賽後對恩絲杜絲卡加以鼓勵：「我在此衷心對恩杜絲卡及你們的團隊感到欣慰，這是你們最艱難的時刻，但你是一個鬥士；這三年來我看到你的成長，你表現出令人難以置信的網球，你未來一定會贏來更多比賽。」

恩絲杜絲卡本周過關斬將來到決賽，迎來各方的支持，她與妹妹在父母的安排下逃離烏克蘭一幕，令人心痛，她賽後表示:「我在這裡比賽不是單為自己，也是為了國家；很開心我可以打入決賽，都有一段時間沒有在決賽爭逐。今天，我真的有點疲累，但在場每一位對我的支持，令我感到背後有很大力量，多謝賽會給我外咭，給我一個機會。恩絲杜絲卡賽後亦宣布將自己本周贏來的獎金，捐給烏克蘭基金以幫助國家抗戰。「如果有烏克蘭人民看到這場比賽，我想告訴你，你們是很強大，你們擁有卓越的精神。」