國米絕地反擊　要靠「秘密武器」

利物浦同國際米蘭將於周三(9日)凌晨歐聯16強次回合交鋒，國米首回合主場輸0比2，次回合想喺晏菲路球場反勝，好可能要出動「秘密武器」魯賓高辛斯。呢位27歲德國左翼衞喺冬季轉會市場，帶傷以借用身份，由阿特蘭大加盟國米，早前已經復出，並喺上場意甲貢獻助攻，魯賓高辛斯曾於歐聯射入利物浦大門，今場隨時有機會重溫舊夢。

魯賓高辛斯屬於阿特蘭大崛起嘅功臣，上季意甲上陣32場入11球，對於1位翼衞而言，實在非常誇張，佢上年為德國出戰歐國盃，演出一鳴驚人，其中對葡萄牙一役，射入1球及1次助攻，協助球隊贏4比2，一戰成名。

魯賓高辛斯喺上年9月尾歐聯對年青人，受重傷長抖，但國米仍然決定冬季借用佢，就算要等多佢1個月時間養傷，都在所不計。事實證明國米決定正確，魯賓高辛斯喺月初意大利盃4強首回合復出，上場意甲再次後備上陣，隨即貢獻助攻，協助國米大勝沙蘭力坦拿5比0，打破連續5場不勝頹勢，絕對係1位福星。

值得一提，魯賓高辛斯喺2020年11月歐聯分組賽，為阿特蘭大作客利物浦，射入1球，協助球隊爆冷贏2比0，佢今次重返晏菲路球場，可能又會製造驚喜。