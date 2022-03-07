初出道似場夢　鄧筵霑自信不斷提升中

港超新軍香港U23着重培育年輕球員，年僅19歲的中場鄧筵霑今季雖然首征超聯，但場上表現並不失禮，絕對是其中一位耀眼新星，前途無可限量：「頭幾場連拎個波都唔夠膽，甚至唔敢出聲提場，始終比賽同練波係兩回事，對手實力強又有外援，但愈踢得多依家開始拎番自信。」 文：李浚湣

小一便加入香港巴塞足球學校接受正規訓練的鄧筵霑，上季效力愉園U18，本來曾有機會到一隊跟操，可惜受制於疫情關係，最終未能成事，「占士」承認感到可惜，尤其因為錯失向前曼聯青訓查理史葛學習的機會。及後愉園因欠薪問題宣布退出頂級聯賽，「占士」坦言當時內心感到徬徨：「嗰陣踢其他球隊嘅朋友，好似東方龍獅馬希偉、傑志曾以行等，都可以直接由青年軍升上一隊，得番我未有班落。」

一直未有班落的「占士」在去年夏天，曾有機會到港超球隊冠忠南區跟操，可惜由於初次接觸一隊訓練，導致遲遲無法適應，最終表現一般下，未能獲得南區提供一紙正式合約。幸好之後受到張健峰教練的邀請，「占士」才得以加盟香港U23，他表示球隊與自己預期上有很大分別：「覺得職業隊會嚴厲好多，但可能『張sir』教開青年軍，有時唔會大聲咁鬧，反而主動教我哋應該點做，注重細微嘢比較多。」

身為前「拔萃隊長」及愉園U18主力，「占士」的比賽經驗無庸置疑，但初次踏足港超賽場，他承認亦需要時間適應，例如在球到腳前，需要不斷觀察四周環境，盡早尋找隊友的位置，加快控、傳球的速度。另外「占士」今季大部分時間出任進攻中場，但礙於球隊實力所限，不時要兼顧防守工作，對身型相對單薄的他屬很大挑戰：「老實講防守係比較弱，位置感唔夠強，有時上咗去返唔切防守，不過依家慢慢拎到平衡，加上學識遮線已經好好多。」「占士」強調隨着出場次數不斷增加，過渡期比想象中為短。

由起初一度無班落、及後到冠忠南區跟操卻未能爭取合約，直至最後一刻加盟突然成立的香港U23，「占士」表示，所有事情皆在短短數個月內發生，形容這次經歷好像一場夢。他續指球季腰斬前，在香港U23的上陣次數較穩定，相對其他年輕球員已算幸運，自己一定會珍惜機會，並笑言身為隊中起腳次數較多的球員，不過很多時候卻未能命中龍門，期望日後可以爭取更多入球。

【鄧筵霑檔案】

出生日期：2003年2月28日

年齡：19歲

身高：1米70

司職：中場

上陣次數（正選／後備）：7／2

現效力球隊：香港U23

處子戰感緊張

香港Ｕ23今季首場對晉峰的「菁英盃」賽事，「占士」意外獲得教練委以重任，上演生涯地標戰，他笑言自己於季前熱身賽顯得相當「騰雞」，賽前甚至沒有想過能夠有機會上陣。回想起該仗表現，「占士」認為仍有不少進步空間：「望嘅嘢好窄，體能又唔夠，去到六十幾分鐘已經開始抽筋，同埋都緊張，因為第一場波有好多教練、朋友、屋企人入嚟支持，慢慢踢落去尾段就好啲。」

夢想為港披甲

視「嘉緯」為學習榜樣

鄧筵霑雖然年僅19歲，但心中已有一個成為大港腳的夢想，他認為近年的港隊賽事皆有很多球迷入場支持、打氣，令整件事情相當熱血。而踏上超聯舞台後，「占士」坦言距離入選港隊的目標已近了一大步，但提醒自己不可自滿，仍要繼續努力，他續指會以標準流浪中場林嘉緯為學習榜樣：「首先佢身高同我一樣，唔算好高，同埋踢波可以踢到好似藝術咁，腳法、技術好華麗，球迷都會非常享受，好似一場個人表現咁。」