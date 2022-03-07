卡尼老孫合璧靠得住　熱刺嚟料

今晚英超獨腳戲，熱刺主場迎戰「拖肥糖」愛華頓。熱刺雖然近期「食神」上身估佢唔到，但愛華頓客場表現確實差強人意，加上佢哋呢排頭頭碰着黑，熱刺可趁機止止血，主勝有計。（Now 621周二凌晨4時直播）

熱刺可能係今季英超最估佢唔到嘅球隊，佢哋可以勇挫榜首曼城，轉過頭又會輸畀弱旅般尼，上周中更喺英足盃16強爆冷，加時畀英冠仔米杜士堡踢出局，延續自2008年後嘅錦標荒。不過熱刺近4仗有條「贏」同「唔贏」嘅單跳走勢，上仗贏唔到波，今仗隨時嚟料。

另一邊廂，愛華頓喺新帥林柏特上任後，未見有太大起色，佢領軍6仗錄得3勝3負，其中4仗聯賽只得1勝3負，依家跌到落下游位置，降班危機日深。

除此之外，「拖肥糖」被黑氣纏身，箭頭卡維特利雲好番冇耐又傷，俄羅斯贊助商奧斯曼諾夫受到歐盟制裁，被凍結資產，而上仗聯賽面對榜首曼城，全場打得唔錯下卻在末段失守，最慘係完場前明明對方中場洛迪卡斯簡迪喺禁區犯手球，不過球證同VAR視若無睹，搞到最終輸0比1，其後英超球證主帥萊利為咗呢單錯判，私下致電向「林伯」耍冧，但未能改變冇分落袋嘅事實，黑到冇朋友。

況且，愛華頓近8仗聯賽客場出擊，只得1和7負未贏過，包括輸畀弱旅諾域治，每逢作客例腳軟，好難頂得住哈利卡尼同孫興民嘅英超最強攻擊組合，主勝捧得過。