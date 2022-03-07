李華度叫法明奴留隊：世盃前離隊好大風險㗎

巴西前鋒羅拔圖法明奴今季受傷患困擾，加上有新隊友加入，喺利物浦嘅地位逐漸受到威脅，之前甚至傳過佢有意今夏轉會巴塞。不過，前輩李華度日前就開腔，叫法明奴唔好喺世盃前夕離隊，建議佢要繼續留喺「紅軍」爭取位置。

30歲巴西前鋒羅拔圖法明奴，今季因為受傷只係喺英超上陣過15場，而佢同利物浦嘅合約只係剩番15個月。最近迪亞高祖達喺進攻線上同其他隊友嘅化學作用唔錯，同埋路爾斯戴亞斯嘅加入，都逐漸威脅到法明奴喺鋒線上嘅位置。早前甚至有傳佢有意喺今個夏天轉會巴塞隆拿尋求挑戰，以爭取表現躋身年尾世盃決賽周嘅巴西大軍名單。

之但係，49歲巴西前輩李華度日前接受訪問時就提到，法明奴繼續留喺「紅軍」會係對佢最理想嘅選擇：「好多人已經開始叫佢要離隊，但我唔同意，我認為當佢一傷愈就會重返正選位置，因為佢仍然好高嘅質素。而且喺世盃前夕轉會係好大風險，因為新球隊唔能夠保證佢會係正選，我認為留隊會係佢最合適嘅決定。」