熱刺炒愛華頓5球　卡尼破亨利入波紀錄

英超前4爭逐激烈，熱刺喺周二(8日)凌晨大發神威，主場以5比0狂數愛華頓，依家只係落後第4位嘅阿仙奴3分，領隊干地賽後直指拎到前4名，等同贏歐聯、英超冠軍一樣重要！熱刺如果想達成願望，王牌前鋒哈利卡尼將係關鍵人物，佢今場梅開二度後，成功打破亨利嘅入球紀錄，升上英超史上射手榜第6位。

熱刺今場踢出氣勢，相反捲入降班漩渦嘅愛華頓不堪一擊，14分鐘賴恩施斯隆傳中，愛華頓中堅米克堅尼誤擺烏龍；熱刺3分鐘後由孫興民拉開紀錄，37分鐘哈利卡尼單刀射成3比0。換邊後愛華頓繼續發夢，47分鐘利古朗再入1球，哈利卡尼就喺55分鐘「埋齋」，帶領熱刺大勝5比0完場。

哈利卡尼今仗梅開二度後，歷來英超累積176球，超越阿仙奴傳奇前鋒亨利嘅175球，升上英超史上射手榜第6位(見表)，第5位就係熱刺今仗對手愛華頓嘅領隊林柏特，呢位英格蘭國腳賽後表示：「亨利係我見過最出色嘅前鋒之一，超越佢嘅入球係難以置信，我之後會繼續爭取入球。」

熱刺依家雖然只排第7位，但距離阿仙奴只有3分，而且比賽場數少過前面嘅曼聯同韋斯咸，爭4形勢更好，干地賽後表示：「我哋仲有12場決賽要踢，如果能夠躋身前4名，對熱刺嚟講同贏歐聯冠軍、英超冠軍冇分別。」

英超史上射手榜

1 舒利亞 260球 (441場)

2 朗尼 208球 (491場)

3 高爾 187球 (414場)

4 阿古路 184球 (275場)

5 林柏特 177球 (609場)

6 哈利卡尼 176球 (270場)

7 亨利 175球 (258場)