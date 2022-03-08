C朗歸期未明　曼聯今夏將清洗16人！

曼聯喺「曼市打吡」慘負曼城後，爆出C朗拿度不滿冇正選而「出走」鬧劇，據報身處葡萄牙嘅C朗歸隊時間未明，今個周末對熱刺嘅生死戰上陣成疑。英國《太陽報》更指出，曼聯今個夏天將進行大清洗，有多達16人面臨離隊，包括C朗拿度同保羅普巴等球星。

消息指C朗喺「曼市打吡」前得知冇份踢，早喺上周五(4日)已經飛返葡萄牙「養傷」，領隊蘭歷克向來要受傷球員留喺曼徹斯特治療，但球會對C朗今次「出走」仍未有任何官方回應。曼聯周一(7日)放球員1日假後，周二(8日)會重新進行練習，C朗會唔會現身成為焦點所在。

C朗喺曼聯短期情況仍有疑問，長遠發展更加「凍過水」！《太陽報》報道曼聯今夏將大換血，多達16名球員會被踢走，保羅普巴、卡雲尼、連格同桑馬達約滿後會自由身離隊，外借嘅雲迪碧克、安東尼馬迪爾亦無意歸隊，另外4位外借小將班頓威廉斯、鍾達希、法根度柏利斯查同安達斯彭利拿將被賣走，長坐冷板嘅甸恩軒達臣同菲爾鍾斯去意已決，官非纏身嘅格連活特歸隊無期，右閘雲比沙卡同達洛治會有其中一個被賣走，加上已萌生去意嘅C朗同拉舒福特，下季「紅魔鬼」可能面目全非！