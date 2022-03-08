蘭歷克CV成笑柄　前熱刺球星：佢係水貨！

德國名帥蘭歷克上年底接任曼聯領隊，被冠以「戰術大師」之名，杜曹、高普等德國名帥都承認受到蘭歷克嘅戰術思維啟發，令曼聯球迷滿心期待。可惜經過2個幾月領軍，曼聯表現未見改善，反而出現一大堆更衣室問題，據報部份球員竟私下拎蘭歷克張CV嚟笑，而前熱刺球星奧哈拉更直指蘭歷克係「水貨」！

自蘭歷克上任後，曼聯更衣室內矛盾嚴重加劇，英國《曼徹斯特晚報》爆料，部份球員對於蘭歷克用人不公非常不滿，愛將踢得差都場場正選，對其他球員就不屑一顧，好似哈利馬古尼頻頻犯錯都冇受罰，艾歷拜利就長坐冷板，達洛治對自己突然被雲比沙卡搶走正選亦有微言，佢哋私下形容呢班被蘭歷克偏愛嘅球員為「乖寶寶學生」，諷刺佢哋只因聽教聽話就得到重用。除此之外，不滿蘭歷克嘅球員，亦以領隊張「空白」CV嚟嘲笑，指蘭歷克執教生涯只係拎過1次德國盃冠軍。

前熱刺球星奧哈拉近日接受《Talk Sport》訪問，同樣對蘭歷克嘅能力提出質疑：「蘭歷克就係一個水貨，佢嘅能力唔足以執教曼聯，戰術完全冇特別，球隊嘅精神面貌亦都唔好，蘭歷克當然要負責任。」