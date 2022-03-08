祖奧菲歷斯入球爆發　多得嚴師施蒙尼

西甲勁旅馬德里體育會近期成績重返正軌，上輪聯賽擊敗貝迪斯後殺入前4名，當中祖奧菲歷斯嘅爆發係重要原因，呢位葡萄牙球星近4場比賽有4個入波，對貝迪斯一仗除梅開二度外，仲有一個近50碼外抽入嘅「年度金球」慘食詐胡。不過祖奧菲歷斯仍然信心十足，表明馬體會已經回復勁旅本色。

祖奧菲歷斯喺對貝迪斯後表示：「好開心見到球隊踢得非常集中，只要繼續踢出呢種水平，馬體會嘅競爭力會好強大。」對於自己近期狀態，呢位22歲球星表示：「我習慣將事情做到最好，但有時入球總入擦身而過，依家我腳風順，希望可以一直保持。」

馬體會教練施蒙尼就話，祖奧菲歷斯應該好憎佢：「佢好嬲我，而且仲會繼續咁嬲我，不過總有一日佢會多謝我。佢依家嘅表現就係我一直要求佢做嘅嘢，入球、視野、速度、過人、防守，佢依家全部都做得好好。」馬德里體育會今個星期會喺西甲主場迎戰卡迪斯，下周中就會喺歐聯16強次回合作客曼聯，兩隊首回合踢成1比1平手，當時為馬體會先開紀錄嘅就係祖奧菲歷斯。