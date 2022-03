上屆在美網奪冠一炮而紅的英國網球美少女華度卡奴,因為臀部傷患問題已錯過了上月的墨西哥賽事,本周的印第安韋爾斯能否回復狀態成疑,然而周一再有大型品牌宣布與她合作,希望可以激勵更多年輕新一代,發展英國基層網球發展。

著名電訊品牌Vodafone與這位19歲的網壇新竉達成合作協議,以她擔任「Play Your Way To Wimbledon」(用你方法走向溫網)網球大使,激勵青少年以溫網作為目標,幫助英國基層網球的發展。目前已有大概計劃,利用的互聯功能,為不同年齡、背景及能力的參與者作分析,以擴大網球普及,而經過不同層面的比賽,優勝者將有機會在溫網比賽及參觀。

據英媒消息指華度卡奴這次合作可獲每年300萬英鎊,不過,即使人氣不斷,但自去年贏得美網後戰績平平,華度卡奴期望今年可以有更多改進:「今年的目標是改善自己,回望自己有很多地方已經比以前進步,今年是我第一年在整個賽季全職比賽,我感到興奮,而去年底的經驗對我很有幫助。」