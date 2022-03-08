卡比多羅比美式9號波不敵「獅子」獲亞席

香港美式桌球名將卡比多羅比（Robbie Capito）周一(7日)在美國路易斯安那州舉行的Scotty Townsend Memorial(9號球)公開賽，過關斬將後在決賽不敵綽號「獅子」的前世界冠軍菲籍球星彭古拉恩(Alex Pagulayan)，獲得亞席，袋走2800美元獎金。

比賽吸引超過150名球手參加，比賽以雙淘汰賽制進行，彭古拉恩連贏７場直闖決賽，當中包括以9比7擊敗卡比多羅比，而Robbie在負方淘汰賽過關斬將，由負方躋身冠軍戰，根據賽制，他需要連續兩次擊敗彭古拉恩才能奪冠，雖然Robbie在決賽首戰以９比５先下一城，但其後在第二場決賽則以6比7不敵「獅子」，最終獲亞席。

卡比多羅比此行在美國參加一連串賽事，早前在佛羅里達州的美式桌球巡迴賽曾獲第四名，稍後將出戰本周於奧克拉荷馬州舉行的冬季經典賽，為爭逐本月底在賭城拉斯維加斯舉行的世界10號球錦標賽作準備，賽事總獎金高達10萬美元。