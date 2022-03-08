兩球在手睇住食　利物浦細盤得米

周三凌晨歐聯展開16強次回合賽事，利物浦於主場迎戰國際米蘭，英超勁旅利物浦首回合贏2比0，今仗只要唔輸多過一球已夠晉級，預料會採取穩陣踢法。意甲球隊國際米蘭則非勝不可，但佢哋狀態欠佳，早前一度連續4場比賽未能取得入球，恐怕無力攻入「紅軍」大門，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周三凌晨4時直播）

論整體實力及近期成績，利物浦無疑凌駕國米，但詳細睇番「紅軍」最近主要賽事表現，攻力唔及以往銳利，特別係射手穆罕默德沙拿腳風唔順，喺英聯盃決賽對車路士頻頻失機，雙方踢足120分鐘仍然互交白卷。呢位埃及國腳上場英超主場對韋斯咸，單刀都射唔入，新加盟嘅前鋒路爾斯戴亞斯勤力有餘，但威脅有限，最後僅小勝1比0。

就算利物浦喺首回合作客贏國米2比0，但兩個入球都係75分鐘之後出現，更何況今場唔需要贏，都可以晉級，冇必要急於進攻，等國米壓前，再打反擊都未遲。

國際米蘭近況走晒樣

國際米蘭近況差強人意，各項賽事近6場贏得1場，其中4場食白果，同埋踢歐聯遇強即屈，分組賽兩戰皇馬，分別輸0比1及0比2，踢16強首回合鬥利物浦，又吞雙蛋，可見「藍黑」即使擁有兩位名牌射手迪斯高、拿達路馬天尼斯，但對歐洲一線勁旅，立即冇作為。

其中拿達路馬天尼斯今屆歐聯上陣7次都冇波入，早前更一度連續10場比賽食白果，直至上場意甲對包尾嘅沙蘭力坦拿，先至打破入球荒，今仗對住頂級中堅華基爾雲迪積克、鋼門艾利臣比加，入波機會非常低。國米中場主力尼高路巴列拿仍要停賽，亦削減攻力，既然利物浦睇定嚟踢，考慮到國米近7場有6場總入球開2球或以下，最好揀入球細。