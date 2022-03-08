拉莫斯因傷無緣倒戈皇馬　傳今夏轉戰美職

巴黎聖日耳門周四（10日）將作客皇家馬德里，出戰歐聯16強次回合，但領隊普捷天奴賽前確認，後衞沙治奧拉莫斯因傷無緣倒戈。另外，據聞PSG已對拉莫斯失去耐性，打算今夏就將佢賣去美職聯。

PSG歐聯16強首回合憑基利安麥巴比「一箭定江山」，取得1球優勢。周四（10日）兩軍將於次回合再戰，PSG領隊普捷天奴賽前受訪時表示，基利安麥巴比、美斯、迪馬利亞今場都可以披甲，但尼馬嘅狀況就有待觀察。至於前皇馬隊長沙治奧拉莫斯，普帥講明佢今場因小腿受傷缺陣，但就會隨隊赴西班牙，重臨班拿貝球場：「佢要求隨隊作客，佢曾經效力皇馬17年，當然想返去，而且佢仲問我有冇嘢可以幫到手。」

35歲嘅沙治奧拉莫斯今季季初加盟，但持續受到傷患困擾，各項賽事只係踢得5場波，就連球隊體育總監李安納度亦直認，當初簽拉莫斯係一個錯誤嘅決定。而呢位西班牙後衞同球隊合約去到2023年夏天，據聞PSG已經對佢感到唔耐煩，打算今個夏天就將佢拋售，傳聞美職球隊洛杉磯銀河有意收購佢，如果成事，或者會係三贏局面。