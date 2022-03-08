打吡戰前夜被魔迷騷擾　奇雲迪布尼：冇覺好瞓

曼城喺曼市打吡，以4比1擊敗同城死敵曼聯，比賽中個人梅開二度兼貢獻助攻嘅「藍月亮」中場奇雲迪布尼，自然成為主角。呢位比利時球星場上要應付對手纏擾，場外仲要畀對方球迷「招呼」，佢喺呢場焦點大戰賽後，就大爆自己喺比賽前一夜，竟然被支持對手嘅球迷騷擾，搞到自己冇覺好瞓，不過原來呢班魔迷，全部都係自己嘅朋友。

奇雲迪布尼透露自己有唔少喺家鄉比利時嘅朋友，原來都係曼聯擁躉，佢哋為咗增加愛隊嘅嬴面，就決定喺曼市打吡賽前，對呢位曼城中場核心使出詭計：「佢哋想我喺比賽前成晚冇覺好瞓，不過依家（賽後）我終於可以返屋企，同佢哋玩到夠。」曼城球星最終冇畀一班朋友影響到，喺曼市打吡戴起隊長臂章，兼為曼城正選出戰嘅奇雲迪布尼，比賽上半場就個人連入兩粒，換邊後再助攻馬列斯入波，最終幫助球隊大勝對手。

喺阿古路離隊後，今季一直大打「無鋒陣」嘅曼城，喺各項賽事都一路高歌猛進，所向披靡，奇雲迪布尼認為球隊現時呢種陣式，非常適合自己踢法：「冇前鋒在陣嘅踢法，我哋已經用咗好多場，已經非常熟悉，我自己就好享受呢種踢法；無鋒陣有助球隊控制球權，當然有時比賽中係需要有前鋒在陣，呢樣嘢好睇對手點踢。」曼市打吡一役，曼城喺領先情況下，比賽後段嘅控球率一度超過8成，可見一班「藍月亮」球員，已將「無鋒陣」發揮到極致。