蔡熙楊投拉蘇比亞體育會　延續狂牛之旅

本報一年多前曾報道過外流西班牙聯賽的香港青年球員蔡熙楊（Marcus）的故事，今年他成功延續「狂牛國度」之旅，轉投格拉納達省甲組聯賽球隊拉蘇比亞體育會，更不乏上陣機會。Marcus期望藉着自己的能力和經驗，幫助球隊爭取成績。

■圖：受訪者提供、文：黃雋謙

蔡熙楊去年就讀大學期間，因疫情實施網上授課，把握機會隻身遠赴西班牙，展開外流之旅，並替西丁球隊CD馬斯帕洛馬斯半季內上陣8場，最終球隊以聯賽第8名完成。今季Marcus繼續外闖之旅，轉投位處格拉納達省甲組的球隊拉蘇比亞體育會（Atletico La Zubia）。「今年係我大學最後一年，自己本身想去馬德里做交換生，但最後學校派咗我去格拉納達，不過呢個都係我Second choice嚟。」本身在多倫多大學修讀商業學位的Marcus道。

對榜首雄師正選披甲

在經理人Issac安排下，Marcus由拉斯彭馬斯省飛赴伊比利亞半島內的格拉納達省，加盟位處該省頂級聯賽的地區球隊拉蘇比亞體育會：「上年9月試腳，教練同我講球隊接近Full晒，係得左閘位要人，咁我話自己左閘都可以照踢，佢先畀我留低。」經過個多月努力爭取，及在訓練中盡展能力，Marcus終於等到機會來臨，「去年11月時有位球員離隊，球會突然多咗個名額，我就成功正式加入球隊。」

經過在「狂牛國度」一年多的生活，Marcus的西班牙語已頗為純熟，除了讓他在當地結識到女朋友外，還促進了他與隊友的相處。在球場內，他自加入註冊球員名單後，場均都有10至30分鐘表現時間。上月27日主場1比0擊敗榜首隊伍艾蒙尼亞城（CD Almunecar City）一役，Marcus竟獲教練委任為正選左翼：「對住榜首球隊終於正選，兼且差唔多踢足90分鐘。我覺得自己表現唔錯，落底傳中幾球都有威脅，完場後教練同隊友都讚我，但仍然有好多嘢需要進步。」

有信心球隊護級成功

目前聯賽已完成超過一半，拉蘇比亞仍位處榜下游位置，開始有護級壓力，Marcus深信球隊有能力趕上去：「嗰場對前列球隊都攞到3分，對我哋嚟講好重要，而且大部分中下游球隊都係2至3分上落，所以我哋盡量每場攞得幾分得幾分。」最後Marcus再次道出今次「狂牛之旅」的目標：「期望餘下嘅比賽能夠繼續正選上陣，同幫到隊波護級成功！」

蔡熙楊Profile

出生日期：2000年4月24日（21歲）

位置：翼鋒、進攻中場、前鋒

身高：1米75 體重：67公斤

現效力球隊：拉蘇比亞體育會

（格拉納達省甲組聯賽）

曾效力球隊：傑志青年軍、

YFC澳滌青年軍、

夢想駿其青年軍、

CD馬斯帕洛馬斯（西丁）