C朗隨時離開曼聯　再回家2.0？

C朗喺曼市打吡前「失蹤」，看守領隊蘭歷克同傳媒講「醫療部話佢受傷，我哋要信醫生」，傻嘅都知佢講反話，C朗同主帥關係僵化，離隊傳言四起，英國傳媒列出C朗5大潛在目的地，估計C朗一旦離開曼聯，下一站不出呢5隊。

士砵亭

士砵亭係C朗成長出道嘅球會，由青訓梯隊踢到上一隊，跟住就畀費格遜睇中收購過檔曼聯，佢阿媽成日講，希望喺佢有生之年睇到阿仔返士砵亭踢波嘅一日，C朗咁孝順，一定唔會逆阿媽意，因此士砵亭亦成為C朗下一站大熱，問題係佢幾時返去。

巴黎聖日耳門

巴黎聖日耳門簽入美斯之後，一直無忘記C朗，舊年夏天C朗即將離開祖雲達斯嗰陣，PSG曾表態希望簽埋C朗，等佢同美斯組成球王組合，而且PSG喺法甲玩晒，保證年年有獎盃落袋，亦肯定踢到歐聯，最重要嘅係，畀得起人工。

皇家馬德里

C朗今季重返曼聯，上演「愛回家」劇情，如果佢離開曼聯再返皇馬，呢齣「愛回家2.0」相信有一定票房，而且傳聞皇馬今年夏天將會免費簽入基利安麥巴比，忍者龜一直係C朗忠實粉絲，如果C朗返皇馬，麥巴比同佢偶像同隊作戰，相信會幾有趣。

拜仁慕尼黑

拜仁同羅拔利雲度夫斯基仲未傾續約，傳聞阿仙奴有意簽入「羅拔佬」，C朗將會係合適嘅前鋒替代人選，同PSG一樣，拜仁喺德甲玩晒，可以保證C朗年年捧盃，同埋肯定有得踢歐聯，唯一唔同嘅係，可能人工冇PSG咁高。

國際邁亞密

美職係好多頂級球星退休前最後一站，由碧咸做班主嘅國際邁亞密，一早就同C朗打過招呼，叫佢臨收山嗰幾年過美職踢佢隊波，再者，美國市場亦對C朗場外事業發展大有好處，加上咸爺人脈，兩代曼聯巨星拍住上實冇衰。