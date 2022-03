曼聯喺曼市打吡慘敗,紅魔球迷難以接受,但最難受嘅係一位相信係傳奇領隊費格遜,費爵爺離場期間,再遭到一名曼城球迷羞辱,但佢只能默默忍受,低頭離開。

費格遜執教曼聯26年期間,同市球隊曼城一直無法威脅其霸主地位,費Sir曾以「吵鬧鄰居」來形容曼城,2009年曼城獲財團入主變身豪門,費Sir被問到曼聯會否有一天比唔上曼城,佢曾回答not in my lifetime(呢世都唔會)。

今場曼市打吡,不但場內有曼城球迷掛起not in my lifetime橫額,回應費Sir當日言論,曼聯慘敗1比4後,費Sir離場期間,有一名曼城球迷走到佢面前,高叫Never in my lifetime(呢世都唔使旨意),費Sir未有回應,低頭離開。