拜仁狂勝7比1　羅拔佬創歐聯最快「戴帽」紀錄

周三(9日)凌晨歐聯16強次回合出現驚人賽果，德甲班霸拜仁慕尼黑主場以7比1狂勝薩爾斯堡，兩回合合計贏8比2晉級8強。拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基今場開賽23分鐘就射入3球，創下歐聯史上最快上演「帽子戲法」紀錄。

拜仁首回合慕尼黑作客僅打和奧地利球隊薩爾斯堡1比1，表現備受批評，今仗返回主場不敢再怠慢，一開波就狂攻對手，上半場12分鐘，羅拔利雲度夫斯喺禁區內被對手禾巴踢跌，博到12碼，佢親自操刀射入，9分鐘之後，又係禾巴侵犯羅拔佬，球證再次判罰12碼，羅拔佬主射命中。

僅過2分鐘，薩爾斯堡門將高恩出迎解圍，省中羅拔利雲度夫斯，皮球反彈向龍門再中柱，羅拔佬順勢上前補射入空門，踢咗23分鐘就上演「帽子戲法」，打破1996年AC米蘭名將馬高施蒙尼保持嘅24分鐘歐聯最快「戴帽」紀錄。

拜仁慕尼黑一早遙遙領先之下，仍然未肯收手，基拿比射入，幫球隊上半場領先4比0。

換邊之後，拜仁繼續搶攻，湯馬士梅拿勁射入網，拉開至5比0。薩爾斯堡靠後備上陣嘅18歲小將卡積亞加特射入破蛋。

踢到比賽末後段，拜仁再入2球，湯馬士梅拿再次建功，個人梅開二度，佢今場2個入球都係來自利萊辛尼嘅助攻，最後利萊辛尼自己亦入番1球，射成7比1完場。

自從1992/93年球季歐聯改制以來，拜仁慕尼黑第20次晉身8強，屬於史上最多次打入歐聯8強嘅球隊。