A山食紅牌益咗利物浦　國米贏波都出局

周三(9日)凌晨歐聯16強次回合，國際米蘭雖然憑拿達路馬天尼斯入波先開紀錄，但隊友阿歷斯山齊士魯莽領取第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，國米以寡敵眾之下，未能攻入第2球，即使贏1比0，但兩回合合計仍然輸1比2出局。高普執教利物浦以來，第4次率領紅軍打入歐聯8強。

利物浦首回合作客贏2比0，今仗輪換正選陣容，收起隊長佐敦軒達臣及另1位中場主將拿比基達，由居迪斯鍾斯、堤亞高艾簡達拿頂上。開賽14分鐘，國米前鋒阿歷斯山齊士曾經射波入網，但越位在先食詐胡。

利浦物亦創造唔少攻勢，包括中堅祖爾麥迪比頭槌攻門中楣彈出，華基爾雲迪積克衝頂亦未能命中目標，仲有阿歷山大阿諾特主射罰球僅貼柱出界。

上半場補時，阿歷斯山齊士粗野飛剷堤亞高艾簡達拿小腿，被球證出示黃牌警告，為佢下半場被逐埋下伏線。

換邊後，利物浦幾乎入波，可惜穆罕默德沙拿射門中柱，踢到61分鐘，國際米蘭打開紀錄，阿歷斯山齊士傳畀拿達路馬天尼斯，呢位阿根廷國腳轉身射入世界波，佢今屆歐聯終於開齋，兼打破10場歐聯入球荒。

國米士氣大振，以為有機會再入1球，點知2分鐘之後，貢獻助攻嘅阿歷斯山齊士飛剷法賓奴泰華利斯，攞第2張黃牌被趕出場。

國際米蘭踢少1人，隨即陷入劣勢，如非穆罕默德沙拿射門再次中柱，恐怕呢支意甲球隊未必保得住1比0勝果。利物浦搶攻之下，雖然未能扳平，但兩回合合計仍然贏2比1晉級8強，美中不足係歐聯7連勝紀錄斷纜。