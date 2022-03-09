大炒之王！歐聯16強6場「大屠殺」拜仁佔4場

拜仁慕尼黑喺歐聯16強次回合大勝薩爾斯堡7比1，成為歐聯16強史上第6場攻入7球嘅大勝，呢6場「7球大屠殺」賽事，拜仁佔咗其中4場，可以話係歐聯「大炒之王」。

拜仁以往經常喺歐聯大勝對手，最經典係2020年8月嘅8強賽事贏巴塞隆拿8比2，如果單計16強，拜仁有4次1場攻入7球，包括2012及2015年分別同樣以7比0大勝巴素利、薩克達，2009年及今場分別贏士砵亭、薩爾斯堡7比1

至於另外2場入7球大勝嘅歐聯16強係2012年巴塞隆拿贏利華古遜7比1，同埋2019年曼城以7比0擊敗史浩克04。

此外，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基今場入3球之後，喺歐聯累積5次「戴帽」，僅次於有8次帽子戲法嘅C朗同美斯，羅拔佬今季各項賽事已經入42球，連續7季入波「40+」，呢位33歲波蘭國腳今屆歐聯有12球進帳，超越阿積士前鋒施巴斯坦賀拿，升上射手榜榜首。

中場湯馬士梅拿表現亦好搶眼，呢位32歲德國國腳今場射入2球之後，喺歐聯已經累積入52球，超越阿仙奴傳奇神鋒亨利，排歐聯歷史射手榜第7位。