16歲烏克蘭小將：我能幫國家就是打好每場波

16歲烏克蘭小將保高在土耳其桌球大師賽再成為球迷焦點，他以5比4力壓布克維躋身次圈，他賽後坦言能夠代表烏克蘭在桌球巡迴賽上繼續戰鬥而感到自豪。

保高上周在威爾斯公開賽已令感動桌球界，而他的父母及兄弟成功逃離烏克蘭並安全抵逹波蘭，但他仍有團隊成員及很多朋友仍然滯留在家鄉基輔受到俄羅斯的戰火威脅。這位16歲小將獲勝後表示：「是烏克蘭激勵我要打得更好，要不斷戰鬥，因為這也是國民的期望，我希望贏波可以為他們帶來少少的喜悅，我為他們而戰，他們是我的靈感，身為烏克蘭人感到自豪，我希望我們盡快能跨過這困難時刻。」

保高今仗只打出一cue50+，他形容這個時候要集中比賽確實有點困難，「這實在太恐怖，比賽時很難集中，但我能夠為國家做到的就是打好每一場比賽。」他承認今仗有很多犯錯，慶幸能夠晉級，期望下輪比賽更以改善，他形容今仗表現只是自己最佳水準的三至四成；保高在64強將面對希堅遜。

至於世界排名已降至32的中國名將丁俊暉落後1比4的劣勢下以5比4力壓米堅斯，最後4局他打出兩cue「破百」的131及105，再起迫打出81及55度，成功反勝。另外，今日渡過27歲生日的比素以５比１戰勝卡寧頓，以勝利為自己賀壽。