柱楣3次擋出利記必入球　再冇主場不敗英軍

利物浦喺歐聯16強次回合主場0比1不敵國際米蘭之後，雖然仍然可以晉級8強，但紅軍今屆歐聯7戰全勝走勢告終，同時被打破連續28場主場不敗之身。值得一提，利物浦今仗輸波之後，包括各項賽事在內，20支英超球隊再冇主場不敗之師。

利物浦今場歐聯輸波，的確有些少欠運，其中3次攻門分別中楣同中柱，包括中堅祖爾麥迪比勁頂中楣，穆罕默德沙拿2次射門中柱，踢到補時仲有路爾斯戴亞斯錯過入波黃金機會，注定被打破今季主場不敗之身。

在此之前，利物浦各項賽事保持連續28場主場不敗，取得21勝7和，其中今季一度22場主場未輸過，來到今場先至斷纜，亦係今季最後1支主場輸波嘅英超球隊。不過，利物浦仍然保持今季聯賽主場不敗，14戰取得11勝3和。

賽後利物浦領隊高普指國際米蘭值得贏波：「我哋都估到今場非常難踢，國際米蘭係一支非常出色嘅球隊，我哋錯失好多入球機會，佢哋入波機會唔多，但卻把握到，兩回合雙方各贏1場，賽果公平。」

另外，高普指國米前鋒阿歷斯山齊士上半場粗野飛剷堤亞高艾簡達拿，就應該被逐，佢下半場先至攞紅牌，已經算好彩。