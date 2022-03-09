曼聯搵到C朗接班人　力斟巴西「R7」

曼聯球星C朗被指事前知道冇得喺「曼市打吡」踢正選後，發脾氣飛返葡萄牙，甚至傳出佢同球會關係破裂，好可能今夏離隊，英國《太陽報》爆料指曼聯會方開始物色新射手，頂替C朗，頭號目標係愛華頓前鋒李察利臣。

據悉曼聯轉會事務主管麥迪祖治已經聯絡李察利臣嘅經理人華拉斯高，商討今夏簽入呢位24歲巴西國腳嘅可能性，對方反應正面，因為李察利臣現時年薪唔夠500萬鎊，而且愛華頓方面仲要求佢減人工，令呢位前鋒有所不滿，如果佢選擇成「魔」，薪酬有望增加一倍。

愛華頓深受降班威脅，英國《每日郵報》指「拖肥糖」一旦下季降落英冠，財政收入將會大減，無力負擔現時球員薪酬支出，到時一係出售高薪球員，一係要求佢哋減人工。

因此，李察利臣應該有興趣轉投曼聯，愛華頓現時將佢定價為6,500萬鎊，但如果球隊降班，會方可能被逼減價賣人。

身穿愛華頓7號球衣嘅李察利臣有份協助巴西捧2019年美洲國家盃冠軍及上年奧運男足金牌，佢2018年由屈福特加盟愛華頓以來，上陣139場入47球，雖然入波數字唔多，但勝在勤力跑動，可以勝任前鋒同翼鋒，啱晒曼聯看守領隊蘭歷克嘅逼搶戰術。