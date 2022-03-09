曼城今晚歐聯又登場　留名睇大炒

歐聯16強次回合大戰，曼城返回主場再鬥士砵亭。首回合曼城作客大勝士砵亭5比0，雙方實力有明顯差距，今場「藍月亮」主場出擊，應該可以輕鬆贏多次，況且球隊喺歐聯賽場表現積極，慣性上半場即刻駁火，包括首回合半場攻入4粒，今場一於再追中位數1.5球半場大。（Now 644周四凌晨4時直播）

曼城出戰歐聯一向唔留手，喜歡展示擁有歐洲勁旅威力，佢哋近5屆歐聯16強次回合，半場全開2球或以上。「藍月亮」首回合作客士砵亭，更係全無保留，憑馬列斯先開紀錄、貝拿度施華梅開二度，加上菲爾科頓建功，半場已經領先4比0，下半場再由史達寧「埋齋」贏夠5蛋，攻力非凡。

返到英超，曼城上場「曼市打吡」輪到奇雲迪布尼發威，呢位指揮官交出2射1傳精彩數據，以4比1大炒曼聯，該仗同樣喺上半場已經領先2比1，踢到尾段更係練波咁款。曼城今仗留守主場出擊，球員唔使舟車勞頓，表現肯定更加醒神。

作客大反擊為尊嚴而戰

士砵亭首回合輸得難睇，次回合雖然反勝機會渺茫，但都要為尊嚴而戰；佢哋攻力其實唔差，但防線太多甩漏，踢法絕對稱得上入得又失得。士砵亭今屆歐聯分組賽6仗，有5次半場都開出2球或以上，今場捧1.5球半場大啱數。

直播表

周三2:05pm 澳職 中岸水手 Vs 墨爾本勝利

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周三4:05pm 澳職 墨爾本城 Vs FC麥克阿瑟

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周三6:00pm 日乙 大分三神 Vs 水戶蜀葵

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周四1:45am 歐霸盃 貝迪斯 Vs 法蘭克福

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周四1:45am 歐霸盃 波圖 Vs 里昂

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周四4:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 巴黎聖日耳門

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周四4:00am 歐聯 曼城 Vs 士砵亭

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