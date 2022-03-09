港超聯　傑志保送3球員西班牙學法

港超聯球隊傑志周三（9日）於官網，公布由2022/23賽季球起，參與前「藍鳥」西班牙教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，安排精英青年球員到西班牙當地接受特訓。首批獲挑選參與的球員包括陳晉一、曾以行和陳傲軒，3人將於今年5月完成「亞冠盃」征途後啟程前往當地，爭取日後在西班牙落班的機會，而傑志會長伍健就表示球會、甘巴爾與西班牙球會的合作會逐步制度化。

「全球青年精英足球計劃」由前傑志主教練甘巴爾統籌，每年會在世界各地招募約30名精英青年球員，安排到西班牙安普斯特市（Amposta）的依比利高水平體育中心（Terres de l'Ebre Sports High Performance Centre）接受特訓，並會採用歐洲青訓模式，每天除了為球員提供語文課、足球概念課和少量學術及文化科目之外，亦會參與所屬球會操練，周末更會代表球會比賽。

傑志透露首批獲挑選的3位球員，將於3月10日隨隊到泰國集訓及出戰2022年「亞冠盃」，到5月初完成賽事後，再直接前往西班牙約半個月，體驗當地生活環境的同時，亦會跟隨當地不同球隊訓練，爭取加盟的機會，並於5月中左右先行回港。傑志表示如果順利，3人將於今年8月出發前往當地球會，展開為期1年的西班牙足球之旅。

再獲出外學法機會的陳晉一，對此行表示期待：「兩年前我曾經獲邀到克羅地亞試腳，最終因疫情未能成行。呢次終於可以再踏足歐洲，無論如何都會係難得體驗。」至於曾以行和陳傲軒由青年隊開始，已受傑志技術總監梁志榮執教，「細榮」盛讚兩人用波能力，認為他們有潛質更上一層樓：「兩人位置唔同，但同樣識得喺控球時運用腦筋作出最好決定。」

傑志會長伍健有信心3人能吸引當地球會垂青：「疫情下傑志與香港足球都不會停下腳步，反而可能是培訓新力軍的好時機！傑志、甘巴爾及西班牙球會的合作將會逐步制度化，成為傑志青訓規劃中的重要一環，為傑志足球學院的後起之秀，建立起踏足高水平足球聯賽的橋樑。」他直言希望陳晉一、曾以行和陳傲軒能夠把握今次機會，推動自己的足球事業發展之餘，亦為這次合作計劃打穩基礎。