射手晒冷爭晉級　皇馬聖日耳門大火併

歐聯16強次回合焦點大戰，皇家馬德里主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），首回合皇馬作客被絕殺輸0比1，今仗回師巴拿貝球場勢傾盡全力反撲。皇馬喺歐洲賽主場火力強勁，擁有基利安麥巴比、美斯同尼馬嘅PSG亦絕不死守，生死戰預料將會激烈火併，中位數2.5球入球大穩開。（Now 643周四凌晨4時直播）

皇馬首回合踢得被動，攻門次數寥寥無幾，最終喺劣勢下僅輸1球，為今場大反擊埋下伏線。「銀河艦隊」喺主場出戰歐聯向來進取，對上14場歐聯主場均取得入球，當中11場總入球達3球或以上。

銀河艦隊以攻代守

非勝不可嘅皇馬，今場有卡斯米路同費蘭特文迪兩名防守球員停賽，形勢上更加要盡地一煲搶攻；法國射手賓施馬傷愈後狀態依然強勁，連續3場都有「士哥」，喺佢擔正之下，有力引領皇馬今場作出大反攻。數據顯示，「銀河艦隊」近5屆歐聯16強次回合，總入球全開3球或以上，今仗能否歷史重演絕對值得期待。

PSG首回合乘主場之利，合共出現22次攻門，證明呢支豪門球隊進攻創造力非凡，該仗若非美斯射失12碼，佢哋應能以更大優勢領先。但值得留意係PSG近4場歐聯作客不勝，而且連續8場歐聯作客有失球，呢支法甲班霸明顯並非防守型球隊，今仗作客勢必以攻為守，實行入多幾球確保晉級席位。睇埋對賽往績，雙方近5次對賽，有4場開出總入球3球或以上，再追入球大好路。