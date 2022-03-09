巴塞醞釀大清貨 一攻一守冇得留低

巴塞隆拿經過冬季增兵之後，成績有明顯改善，但同時出現人滿之患，對於原本財力不足嘅巴塞而言，無疑係百上加斤，西班牙傳媒指巴塞計劃今夏大清貨，出售部分副選，前鋒巴夫韋迪、中堅基文迪朗格勒最大機會離隊。

30歲嘅巴夫韋迪原本季初表現唔錯，但不幸膝部受傷，缺陣一段長時間，加上主帥沙維簽入奧巴美揚、費倫托利斯、艾達馬查奧爾之後，巴夫韋迪已經唔喺佢計劃之內，就算留隊都難有上陣機會。呢位丹麥國腳將於2024年夏天約滿，佢希望提早今夏走人，可能轉投基達菲等西甲中小型球會。

至於中堅基文迪朗格勒4年前由西維爾加盟巴塞隆拿，近2年狀態下滑，現時已經淪為第4中堅，上陣次序排喺碧基、朗奴阿拿奧祖、艾利加西亞之後，今季各項賽事16次上陣加埋只係踢咗790分鐘，加上巴塞準備簽入車路士中堅安達斯基斯坦臣，基文迪朗格勒更加冇生存空間。

不過，基文迪朗格勒畢竟只係26歲，加上係法國國腳，仍然獲得唔少大球會垂青，阿仙奴、熱刺都有意簽入基文迪朗格勒。