慘成球隊邊緣人 武磊或回流中超

今季西甲征途已過半，但效力愛斯賓奴的中國國腳武磊，卻一直未能獲得穩定出場機會，

明顯不被主帥維辛迪摩蘭奴所重用。有内地媒體就認為武磊與其喺愛斯賓奴蹉跎歲月，不如考慮重返中超，不應「為外流而外流」。

今季西甲排名中游嘅愛斯賓奴，仍要為護級而言，過去一場聯賽面對基達菲，球隊成功以2比0贏波，相隔7場聯賽後重回勝軌，但武磊就等到補時階段，先獲得極短嘅上陣時間。算上該仗，呢位中國隊主力攻擊手，已經連續17輪聯賽喺後備席候命，對上一次西甲正選上陣，已經係上年10月對艾爾切一戰。

武磊喺現時愛斯賓奴陣容中，多數出任左翼，但就完全爭唔過查維普亞度同法蘭梅里達等主力，隨住荷蘭新兵贊達迪維希拿冬窗加盟，武磊喺球會嘅位置只會愈來愈邊緣化。

呢位30歲嘅中國國家隊主力嘅尷尬情況，亦令内地球迷非常擔心。内媒《足球》報就透露武磊可能考慮回流，喺新一季中超國際轉會窗開啓後，重返前東家上海海港，直言如果繼續冇穩定出場機會，武磊喺國家隊嘅表現隨時受影響，更不應該為了外流而外流。