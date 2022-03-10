賓施馬17分鐘轟3粒　皇馬神奇淘汰PSG

周四(10日)凌晨歐聯16強次回合大戰，皇家馬德里喺總比數落後2球嘅出局邊緣下，憑賓施馬喺比賽尾段17分鐘內連轟3球，主場神奇反勝3比1，兩回合合計戲劇性贏3比2殺入歐聯8強。法國前鋒賓施馬今仗成為歐聯史上最老「戴帽」球員，喺皇馬累積入球亦超越迪史堤芬奴登史上第3位，名留青史！

首回合被基利安麥巴比絕殺輸0比1嘅皇馬，上半場多次走甩麥巴比出事，呢位天才射手39分鐘就接應尼馬長傳輕鬆射入，令皇馬總比數輸到0比2。換邊後皇馬急起反撲，61分鐘賓施馬逼到PSG門將基安盧基當拿隆馬交失，再接應雲尼斯奧斯祖利亞回傳龍門口射入，呢球亦揭開賓施馬旋風式連中三元序幕。

76分鐘皇馬中場莫迪歷禁區頂交出致命直線，賓施馬接應冷靜射入，連失2球嘅PSG隨即崩潰，108秒後賓施馬藉馬昆奴斯解圍失誤第1時間射入，短短17分鐘內連轟3球，帶領皇馬由總比數落後0比2到反勝3比2，同拜仁慕尼黑、利物浦及曼城率先拎到8強位置。

賓施馬今場締造多項紀錄，佢以34歲80日之齡成為歐聯史上最老連中三元球員，打破基奧特(34歲66日)保持嘅舊績；另外賓施馬喺皇馬累積309個入球，亦超越名宿迪史堤芬奴308球紀錄，係皇馬史上入波第3多球員，僅次於C朗拿度(450球)同魯爾(323球)，奠定自己皇馬傳奇嘅地位。

賓施馬賽後表示：「我哋首回合輸咗，上半場又輸，情況非常困難，逆轉係靠精神力量，我哋希望主場球迷享受勝利，PSG好強大，但係皇馬值得贏波。」