PSG再嘗逆轉出局　發茅包圍球證室施襲

巴黎聖日耳門(PSG)自從獲卡塔爾財團入主後，大灑金錢搜羅巨星，就係想圓歐聯冠軍美夢，可惜近年去到淘汰賽都慣性崩潰，近6屆第3次喺大好形勢下被逆轉出局。據報PSG賽後將失利歸咎於球證，主席艾卡理化等職員賽後包圍球證室，並且曾出手襲擊球證，睇怕會有手尾跟。

PSG喺總比數領先2球下，被皇馬下半場連入3球出局，類似嘅劇本巴黎球迷早已見過。16/17球季歐聯16強，PSG首回合4比0大破巴塞隆拿，但次回合竟然慘敗1比6出局；18/19球季嘅歐聯16強，PSG作客贏曼聯2比0，點知次回合返主場輸1比3，以作客入球出局，今屆係球隊近6屆第3次反勝為敗出局。

今場轉捩點係皇馬破蛋嘅入波，當時PSG門將基安盧基當拿隆馬被賓施馬逼甩，搶波過程疑有犯規動作，但球證同VAR都冇表示，完場後PSG主席艾卡理化同總監李安納度失去理智，走去搵球證理論。西班牙《阿斯報》引述球證報告，當中寫到「PSG主席同總監表現出攻擊性行為，並試圖闖入球證更衣室，當球證要求佢哋離開，佢哋仲堵塞住門口，PSG主席打向旁證嘅旗，將支旗破壞。」