傳普捷天奴將被炒魷　曼聯準備接收！

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯16強出局，教練普捷天奴帥位岌岌可危！總監李察納度賽後表明唔會「即刻」炒佢魷魚，但強烈暗示呢位阿根廷教頭下季唔會留隊。英國、法國傳媒更指普捷天奴被炒已成定局，而佢已決心重返英超執教曼聯。

喺法甲幾乎橫行嘅PSG，一直以歐聯冠軍為最大目標，今屆再一次喺16強提早畢業，教練普捷天奴嘅成績表肯定Fail，PSG總監李安納度賽後被問到換帥問題，呢位巴西名宿回應：「我哋要團結，普捷天奴仍然係球隊今季計劃之內，唔可能每場輸波之後都將所有嘢推倒。」李安納度所指嘅「今季計劃」，被視為夏季換帥嘅最大暗示。

法國《巴黎人報》進一步指出，除普捷天奴將會被炒之外，就連李安納度亦會為今次出局付出「代價」，消息指主席艾卡理化賽後非常憤怒，大換血將會由領導層開始。普捷天奴賽後被問到自己同基利安麥巴比前途，佢亦拒絕回應：「今日非常失望，依家唔係講呢啲問題嘅合適時間，我可以控制嘅只有面前嘅事。」

英國傳媒指普捷天奴被炒已成定局，《每日電訊報》指「肥普」落鑊炒後，將會接受曼聯嘅聘約，法國足球記者Julien Laurens亦向《BBC》爆料：「普捷天奴下季一定唔會教PSG，除非PSG請施丹執教有變，事實上普捷天奴都唔想留隊，佢喺巴黎已經住咗1年酒店，而佢所有屋企人都仲喺倫敦生活。」

曼聯早前宣布已經展開物色新領隊嘅程序，普捷天奴同阿積士教練坦哈格被傳係2大熱門，而Paddy Power同Betfair兩大博彩公司，都將普捷天奴列為2倍嘅「曼聯下任領隊」大熱。