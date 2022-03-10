曼城出奇招　哥帥換入歐聯冠軍門將沾旺氣

周四(10日)凌晨歐聯16強次回合，曼城主場出擊僅同士砵亭打和0比0，但曼城兩回合合計仍然贏5比0晉級8強。曼城領隊哥迪奧拿今場派出多位副選上陣，甚至喺比賽中途換入後備門將卡臣，令呢位36歲老將相隔6,182日後，再嘗歐聯上陣滋味。

曼城首回合贏5比0，今場陣容大輪換，包括19歲右閘艾根萊利擔任正選，老將費蘭甸奴亦擔正。由於大局已定，雙方爭勝意欲不大，哥迪奧拿更喺73分鐘換入後備門將卡臣。

呢位前英格蘭國腳有份協助利物浦捧2005年歐聯冠軍，佢對上1次喺呢項大賽上陣係2005年8強利物浦對祖雲達斯，當時佢只有19歲，估唔到相隔16年零338日後，先至再有機會喺歐聯披甲，創出1位球員喺同一項賽事相隔最耐上陣紀錄，哥迪奧拿今次真係送咗一份非常好嘅「禮物」畀呢位老將。

卡臣寶刀未老，上陣冇幾耐就撲出對手單刀波，幾乎受傷，幸好經治療之後並冇大礙，可以繼續比賽。

網民認為卡臣係「歐聯吉祥物」，因為佢之前僅有1次歐聯上陣，利物浦當年就捧盃，哥迪奧拿今次派卡臣上陣，似乎想重演紅軍當年好戲，希望幫曼城首奪歐聯冠軍。