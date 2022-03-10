歐霸之王西維爾登場　主Ｗ扑錘

歐霸16強焦點賽，西維爾主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。西維爾貴為「歐霸之王」，今次重返最熟悉嘅戰場，信心十足，遇上剛惡戰未回氣嘅韋斯咸，可藉地利搶先機，主勝必捧。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

西甲「二哥」西維爾喺今屆歐聯分組賽G組6戰僅1勝，排名第3無緣晉級，因而轉戰歐霸，附加賽淘汰薩格勒布戴拿模入16強。西維爾最擅打呢項賽事，連同前身歐洲足協盃在內，西維爾曾6次封王，屬於歐霸史上奪冠次數最多球隊，過去8屆就曾4次捧盃，「歐霸之王」並非浪得虛名。

韋斯咸主力踢到殘

今次係韋斯咸事隔5年再戰歐洲賽，雖然喺歐霸分組賽H組以首名出線，但對手只屬維也納迅速、亨克等二流球隊，好難與經驗豐富嘅西維爾相提並論。而且「錘仔幫」板櫈深度唔夠，主帥莫耶斯用嚟用去都係主力球員，輪換不足，搞到佢哋疲於奔命。

射手米查利安東尼奧近10仗入得1粒咁大把，而且日前聯賽激鬥利物浦輸0比1，球員體力消耗大，仲有士哥不斷嘅查洛保雲傷出，真係賠了夫人又折兵。

翻查紀錄，西維爾近6場歐霸取得5勝1負，包括上圈附加賽淘汰薩格勒布戴拿模，水準穩定，加上各項賽事近5仗主場出擊，亦取得4勝1和，今遇殘兵「錘仔幫」，西維爾有力先拔頭籌。

直播表

周五1:45am 歐霸盃 西維爾 Vs 韋斯咸

Now 643台

周五3:30am 英超 諾域治 Vs 車路士

Now 621台

周五3:30am 英超 修咸頓 Vs 紐卡素

Now 622台

周五3:30am 英超 狼隊 Vs 屈福特

Now 623台

周五3:45am 英超 列斯聯 Vs 阿士東維拉

Now 624台

周五4:00am 歐霸盃 巴塞隆拿 Vs 加拉塔沙雷

Now 643台

周五4:00am 歐霸盃 阿特蘭大 Vs 利華古遜

Now 645台

周五4:00am 歐霸盃 布拉加 Vs 摩納哥

Now 646台

周五4:00am 歐協聯 李斯特城 Vs 雷恩

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