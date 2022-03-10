美國未放寬入境規定　祖高域無緣兩大師賽

祖高域曾稱寧放棄大滿貫也不打針。（Getty Images）

因美國未有放寬入境規定，塞爾維亞球王祖高域今日（10日）證實，不會參加印第安韋爾斯和邁阿密大師賽。

印第安韋爾斯大師賽本周開打，雖然祖高域未有接種疫苗，不符合美國入境規定，卻意外出現在抽籤中，被列為2號種子。主辦方曾表示，只要祖高域獲得美國疾病控制及預防中心（CDC）許可，即可入境參賽。惟這個34歲的前「一哥」在社交媒體透露，未獲CDC酌情處理，無緣這項賽事及緊接著的邁阿密賽。

「儘管我自動出現在參賽名單上，但我一早知道成行機會不大。CDC證實了不會改變規定，意味著我無法前往美國作賽。我知道球迷很期待看我打球，我也想盡快重返巡迴賽。祝所有參賽者好運！」祖高域曾5次在印第安韋爾斯奪冠，6次在邁阿密封王，由於兩項賽事均屬ATP 1000級別大師賽，勢影響世界排名第2的他，爭取重返「世一」寶座。

值得一提的是，祖高域年初因未有接種疫苗，被澳洲遞解出境，無緣參加澳洲公開賽。他其後接受《BBC》訪問，稱為捍衛身體自主權，寧願放棄未來賽事，包括大滿貫，也不打針。