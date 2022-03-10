梁嘉恆復出投澳甲球隊　望踢出港超聯水準　

近年一直受傷患困擾、曾效力和富大埔、香港飛馬及理文的澳門籍前鋒梁嘉恆，周三（9日）據當地媒體透露將於今季正式復出，重返成名地澳甲球隊蒙地卡羅。這名兩屆澳門足球先生表示希望踢出在港超聯比賽的水準，為球隊爭取冠軍，並坦言仍未放棄再次成為職業足球員。

現年29歲的梁嘉恆於2014年由澳甲球隊蒙地卡羅，越洋加盟和富大埔，首度征戰港超聯。2016年轉戰香港飛馬，首季為球隊各頂賽事上陣13場，射入4球及交出3次助攻，但第2年受傷患困擾下，只曾3次上陣。而理文則成為梁嘉恆今次離港前的最後一站，效力3季為「黃黑軍團」上陣30次，錄得13入球、3助攻。

2021年夏天與理文約滿離隊後，「嘉恆」考慮到家庭以及疫情關係，決定回到澳門與好友兼前夢想FC、理文體能教練蔡振賢合辦三相足球訓練平台，為澳門球壇引入科學化訓練模式，並在這段時間專注於左腳踝舊患的康復訓練。

直至近日「嘉恆」終於決定復出，相隔8年後重返成名地蒙地卡羅，他坦言希望踢出在港超聯比賽的水準，為球隊爭取冠軍：「蒙地卡羅促成了我以職業球員身份，赴港踢球的夢想，希望能回饋母會，為球隊爭奪冠軍。目前保持着充足訓練，狀態及球感兼備，希望能表現出在香港比賽時的水平，就算不進步也不要退步。」

「嘉恆」續指左腳踝、腹股溝、十字韌帶等傷患，雖然仍未「斷尾」，但目前已屬於作戰狀態，未來亦會繼續尋求成為職業足球員：「我的生活就是離不開足球，目前雖主力辦好足球訓練平台，但還能踢球就不會放棄，不然未來一定後悔！二十九、三十歲的年齡仍然很當打，未來也不會放棄職業球員的想法，就看際遇及時機。」