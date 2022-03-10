F1齊人！麥奴臣回歸為夏斯車隊出戰

隨着與俄羅斯車手馬薩平終止合約，夏斯車隊周三（9日）宣布丹麥車手麥奴臣(Kevin Magnussen)回歸，來季將與米克舒麥加拍住上出戰來季F1。

29歲的麥奴臣過往曾效力麥拿侖及雷諾車隊，自2017年起加盟夏斯至2020年賽季結束，其後轉戰美國的汽車運動及印地車等，並參戰2022年世界耐力錦標賽，他重返F1令人意外。

夏斯車隊領隊Guenther Steiner表示：「很歡迎麥奴臣回來，當我們正物色一位為車隊帶來價值的車手，麥奴臣不但有豐富經驗，更是車隊的最佳決定。」麥奴臣與米克舒麥加將在巴林開鑼戰之前完成車隊的測試。

麥奴臣重返F1戰場亦相當興奮：「我收到夏斯車隊的電話，非常驚訝又興奮，我本來正尋求不同方向的發展，但有機會回到F１，代表一支自己非常熟悉的車隊，實在太吸引。」對於來季的展望，這位丹麥車手表示:「我已經盡可能對VF-22戰車的研發情況及其潛力了解更多，目前仍有很多工作要做，很興奮能夠成為當中的一份子，我已急不及待到巴林比賽。」

此外，F1最後測試將於本周四至六在巴林進行，而大部份車手已抵達作最後準備，而一眾車手們穿着了「No WAR」的T恤及在賽道上放上烏克蘭國旗合照，呼籲停戰。至於新一季F1將於本月18至20日在巴林開鑼。