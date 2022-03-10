【港講J.League】J3開鑼！「歐冲」準備就緒

日職聯、日乙早前已在二月底展開，而日本第三級別聯賽J3則於本周末揭幕。講到J3，當然不得不提現時效力YSCC橫濱的香港中場歐陽耀冲，似乎是時候同各位不論關注日本波、抑或是本地波的球迷更新一下「歐冲」的近況喇！

今周的開鑼戰，YSCC橫濱將在主場迎戰上屆排第六的FC岐阜，可說是硬仗一場。YSCC橫濱去季在15支球隊中排第8位，表現只算中規中矩；「歐冲」透露球會新一季已將目標定於衝擊日乙升班資格，因為「無界限」(No Limit)一直是球會的宗旨，所以新一季會有更遠大的目標。

YSCC橫濱新一季的最大變動，就是由仲田健二取代上季的史杜夫悠紀出任監督一職。對於新監督的睇法，「歐冲」指出仲田健二比史杜夫悠紀更著重球隊整體的防守，對於球員體能的要求亦更高，而在季前的操練已經感受到新任監督是何其嚴格，全隊上下當然亦不敢「揸流灘」。

至於被問到在新球季會否作出更多新嘗試時，本身司職攻擊中場的「歐冲」表示教練團認為自己的體能在隊中乃數一數二，但略嫌欠缺速度。因此，「歐冲」在日常操練亦開始要熟習擔當防守中場角色；「歐冲」坦言防守是自己較弱的一環，所以在未來的操練裡面會下更多苦功改善。

除了監督的更迭，YSCC橫濱今季亦得到年屆40的前日本國家隊中場松井大輔加盟，球隊實力相信可以得到提升，「歐冲」自己對該位老大哥又有何睇法？「歐冲」提到松井大輔始終在歐洲球壇闖蕩多年，不論技術抑或在球場上的視野皆屬頂級，而在操練之中已深深體會到；場外方面，松井大輔亦跟隊友打成一片，「歐冲」自己亦不時與松井大輔交談「學嘢」，事關兩人本身可以日語輔以葡語交談，溝通絕對不成問題。

經過半季適應後，究竟「歐冲」在橫濱當地的生活如何？「歐冲」透露自己已跟大部份隊友混熟，加上得到球會與及經理人公司的幫助，一般生活起居已無大問題，因此今年會在橫濱作出獨居的新嘗試，以求更融入當地的生活。此外，「歐冲」亦有繼續定期上日語班，現時的日語水平已足以應付日常生活，「歐冲」笑說平時久不久會因言語溝通問題而撞板，可能因此加速了學習日語的進度。

雖然身在日本，「歐冲」亦有留意香港球圈發生的人和事。香港隊將要應付六月在印度展開的2023亞洲盃外圍賽，但疫情令港超比賽及球會操練停頓，令備戰工作受到重大影響；相反「歐冲」現時在日本跟足操練加上在友賽上陣，狀態相信會較一眾現役港腳好。已有接近6年未入選過港隊的「歐冲」提到，自己作為香港球員當然渴望為港隊出力，但他坦言自己入選港隊的機會不大；不過「歐冲」表示假如自己獲得徵召，而客觀條件亦許可自己歸隊的話，他必定會為港隊出力。

無論場外或場內，「歐冲」在日本當地的發展暫時相當正面，而YSCC橫濱今季經歷教練團的變動後，在新人事新作風下「歐冲」隨時會得到更多表現自己的機會，盡快爭取在J3上陣，成為首名在日本職業足球聯賽上陣的香港球員。今季餘下時間，本欄與及日職聯官方Youtube頻道亦會不定期跟進「歐冲」的消息，各位球迷記住留意喇！

YSCC橫濱本月賽程：

3月12日 對 FC岐阜（主場）

3月20日 對 松本山雅（主場）

3月27日 對 福島聯（作客）

*賽程以賽會最後公佈為準

本周日職聯直播時間：

3月11日下午6：00 神戶勝利船 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

3月12日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 橫濱水手 有線電視601／661

3月12日下午1：00 清水心跳 對 大阪櫻花 有線電視602／662

3月12日下午4：00 川崎前鋒 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準