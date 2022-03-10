葉冠求重返足總接掌競賽部

香港足球總會周四（10日）宣布委任前亞洲足協競賽經理葉冠求，出任去年11月底起一直懸空的競賽部主管一職。足總形容葉冠求擁有豐富及全面的亞洲體育賽事經驗，熟悉亞洲及本地運動文化，而這位新任競賽部主任，就表示首要任務是為即將出戰亞洲賽的各支球隊提供協助。

葉冠求在亞洲足協任職競賽經理期間，曾籌辦及管理多項亞洲區主要足球賽事，包括世盃亞洲區外圍賽、奧運足球比賽、「亞冠盃」以及其他不同規模的足球比賽，而此前亦曾在足總競賽部工作，足總認為他對本地足球發展有充分了解。對於今次任命，足總行政總裁譚秋朗表示：「我很高興『葉先生』重返足總大家庭擔任競賽部主管，他於亞洲足協的經驗及人脈會是足總的重要資產。我有信心他能夠迅速融入並且以新的方向和熱情帶領競賽部團隊。」

原足總競賽部主管劉綽姿，於上年11月底離任，該職位一直懸空。對於再次加入足總及擔任競賽部主管，葉冠求表示感到高興，並期望與各持分者加強溝通：「競賽部當務之急是盡力協助將會參加亞洲足協賽事的球會，並因應疫情發展制定應變方案，希望當政府放寬社交距離措施時，能盡快重啟各項本地賽事。」