車路士班主阿布拉莫域近來積極賣盤，目前至少收到3份報價，盛傳英國地產富豪歷克簡迪（Nick Candy）亦加入戰團，打算以25億鎊（257億港元）收購呢間倫敦球會，據報簡迪更加係一位車路士死忠！不過最新消息阿布遭英政府制裁，資產被凍結，賣盤成疑。

根據英國《每日郵報》報道，49歲英國富商歷克簡迪正打算今周末前，以25億英鎊向阿布拉莫域收購車路士，據報當中15億喺攞嚟重建史丹福橋球場。發言人兼澳洲女演員Holly Valance更透露，歷克其實係一名「車仔」擁躉：「簡迪同車路士有好大嘅淵源，佢爸爸曾經被要求加盟球隊，而佢自4歲開始已經係車路士球迷。」

現時簡迪嘅報價同阿布叫價仲差5億鎊，據悉簡迪打算招攬美國投資者組成財團。不過，阿布能否順利出售球會，仍存在變數，因為在剛公布的英國經濟制裁名單，阿布排名第2，他旗下的資產已被凍結，無法動用。

在英政府制裁令之下，雖然球會如常運作，但主場賽事只容許季票人士入場，球會商品亦停止銷售，最大影響係禁止球會賣盤，亦不能買賣球員及續約。