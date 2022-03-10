沙維執靚牌搏殺　巴塞入球大食胡

歐霸盃16強首回合大戰，巴塞隆拿主場對加拉塔沙雷。巴塞喺聯賽爭標機會渺茫，相信會更重視歐霸盃，希望一嘗冠軍滋味，呢支西甲勁旅喺冬季轉會市場簽入前鋒奧巴美揚、費倫托利斯、艾達馬查奧爾後，攻力大增，近4仗合共轟入14球，其中3場總入球開4球或以上。土耳其球隊加拉塔沙雷由哥迪奧拿前副手杜倫特執教，踢法主攻，預料今仗雙方將會鬥攻，博中位數3.5球嘅入球大。（Now 643周五凌晨4時直播）

沙維上年11月接手執教巴塞初期表現麻麻，皆因佢「緊急空降」，手持一副爛牌。幸好呢位42歲少帥不斷為球隊作出調整，並且得到管理層全力支持，容許沙維喺冬季簽入所需球員。事實證明沙維眼光獨到，幾位新兵都有出色表現，特別係奧巴美揚為巴塞上陣7次已入5球，加上費倫托利斯、艾達馬查奧爾踢法充滿侵略性，激活巴塞整體進攻力，協助球隊取得4連勝，氣勢一時無兩。

由於上述3位猛將加盟後，巴塞鋒線位置競爭激烈，迪比、奧士文尼迪比利、盧克迪莊等鋒線球員亦不敢怠慢，近期一有落場機會就搏晒命；其中迪比近兩場後備上陣都有入波，預料巴塞各位射手今場會使出渾身解數，爭取入波證明實力。

另一邊廂，加拉塔沙雷今年1月請來杜倫特領軍，原來佢都係「巴塞人」，2007年開始擔任執教巴塞B隊嘅哥迪奧拿副手，二人一直合作，就算哥迪奧拿去到拜仁、曼城，杜倫特都從旁協助，直至2018年先至分道揚鑣。杜倫特盡得哥迪奧拿真傳，崇尚進攻足球，兩位鋒線球員巴菲迪比高美斯、賴恩巴布曾經喺英超等主要聯賽搵食，有一定級數，今場就算加拉塔沙雷輸波，都應該有能力破蛋，捧大盤啱數。