喺連加特、卡雲尼季尾約滿，C朗拿度、拉舒福特、安東尼馬迪爾等球員前途未卜下，曼聯下季前線隨時大執位，據悉依支英超勁旅今夏，有意收購法甲里昂前鋒穆沙迪比利，轉會費大約2,500萬英鎊。

穆沙迪比利現年25歲，身高達1米83，出身自巴黎聖日耳門、富咸青訓系統，曾於英超、英冠上陣，對傳統英式足球踢法有一定認識。2016年由富咸轉會至蘇超些路迪後開始成名，2018年加盟法甲里昂，表現更上一層樓，2019/20球季歐聯8強個人更梅開二度，助球隊淘汰曼城。上季季中被借用至西甲馬體里體育會，但僅上陣7次，並未收獲任何入球，翌季再次重返里昂。今季為里昂各項賽事暫時上陣19場，分別錄得9入球、3助攻，屬於球隊首席射手。

穆沙迪比利同里昂嘅合約出年夏天就完，如果雙方唔能夠達成續約協議，里昂今夏都要焗住放佢走，外界估計依名法國射手轉會費大約2,500萬英鎊，對財厚氣粗嘅曼聯嚟講，要簽佢應該唔大問題。